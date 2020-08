Emergenza Coronavirus, crescono i contagi in Italia: 403 nuovi casi

Emergenza Coronavirus: i dati diramati oggi dal ministero della salute ha evidenziato 403 nuovi casi in Italia

Emergenza Coronavirus, sono in crescita i contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 403, 83 in più di ieri.

Aumentato anche il numero di tamponi che ha raggiunto i 54mila, contro i 30mila di ieri. Le vittime sono 5 (uno in più rispetto a ieri). Veneto (60) e Lombardia (50) in testa per nuovi casi, mentre 9 positivi sono stati individuati all’aeroporto di Fiumicino mediante i test rapidi sui viaggiatori di rientro. Il totale dei casi sale a 254.636, i morti sono 35.405. Questi i dati del ministero della Salute.