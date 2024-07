Emendamento Mulè, Uefa e Fifa MINACCIANO la Figc con una lettera: «Ci saranno SANZIONI». Le posizioni di Ceferin e Infantino

Continua a far discutere Emendamento Mulè che prevede dei cambiamenti importanti per la politica del calcio italiano ed europeo, tanto che sia la Fifa che la Uefa, con una lettera congiunta, hanno deciso di agire ammonendo la FIGC e minacciandola per sanzioni ed esclusioni pesanti. Di seguito il contenuto della lettera riportato dall’Ansa.

LETTERA – «Se dovesse essere adottato e reso esecutivo nella sua formulazione originale, o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l’esame di misure, inclusa un’eventuale sospensione della Figc. Che tra l’altro renderebbe incompatibile l’Italia quale Paese co-ospitante della fase finale del Campionato Europeo UEFA 2032».