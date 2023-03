Elly Schlein: «Tifavo Milan, poi ho scoperto che…». Le parole della nuova segretaria del PD

Elly Schlein ospite questa sera su Rai 2 a “Stasera c’è Cattelan” ha parlato della sua passione per il calcio e il Milan. Ecco le parole della nuova segretaria del PD:

«Tifavo Milan, ma poi ho scoperto di chi era (ride, ndr). Ora simpatizzo per il Bologna. Giocavo a calcio, ormai sono un po’ anchilosata. Tifo la Nazionale soprattutto. Ammetto che non seguo il campionato da un bel po’, ho tifato da piccola il Milan, poi Juventus. Non riesco più a praticare molto il calcio. Facevo parte della nazionale parlamentari femminile. Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport».