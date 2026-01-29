Elliott Milan, ecco i prossimi passi per il futuro societario rossonero. La situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si appresta a vivere ore storiche, non solo sul rettangolo di gioco ma soprattutto dietro le scrivanie di via Aldo Rossi. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport (fonte originale), il club è nel pieno di una transizione finanziaria decisiva: l’uscita di scena definitiva del fondo Elliott e l’ingresso trionfale di Manulife Comvest come nuovo partner economico di RedBird.

Questa mossa strategica, voluta da Gerry Cardinale, il manager americano a capo del fondo RedBird e proprietario del club meneghino, punta a consolidare la struttura patrimoniale del Diavolo. Tre giorni fa, durante un Consiglio d’Amministrazione cruciale, è stato espresso ufficialmente il gradimento per il nuovo socio. Nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio 2026, sono attese comunicazioni ufficiali riguardanti la surroga del creditore, un passaggio tecnico fondamentale per l’assetto futuro dei rossoneri.

Stabilità al vertice: confermato lo staff tecnico e dirigenziale

Nonostante i grandi cambiamenti finanziari, la parola d’ordine in casa rossonera rimane “continuità”. A differenza delle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, non sono previsti ribaltoni nelle cariche di vertice. Resta dunque salda la posizione dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, così come quella della nuova area tecnica che sta già dando i suoi frutti.

Il progetto sportivo continuerà a essere guidato da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese plurititolato e grande esperto nella gestione dei campioni, che ha riportato equilibrio e solidità tattica sulla panchina del Milan. Al suo fianco, l’operato del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese dal fiuto infallibile per i talenti e stratega del calciomercato, non subirà scossoni. Tare rimarrà il punto di riferimento per le trattative, garantendo al Diavolo quella competenza tecnica necessaria per competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa.

Cambiamenti nel CDA: addio ai consiglieri di Elliott

Le vere novità riguarderanno la composizione del Consiglio d’Amministrazione. È pressoché certa la sostituzione dei due consiglieri in quota Elliott, Gordon Singer e Mitchell, che verranno cooptati e rimpiazzati da nuovi manager. Questi ultimi, tuttavia, non saranno necessariamente espressione diretta di Manulife Comvest, ma figure di alto profilo scelte per rafforzare la visione globale di RedBird.

Con questa solidità finanziaria e la coppia Allegri-Tare al comando dell’area sportiva, il futuro dei rossoneri appare sempre più radioso.