El Shaarawy non ha dubbi: «Contro il Milan abbiamo giocato due partite quasi perfette». Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Roma, El Shaarawy ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo il passaggio del turno in Europa League contro il Milan.

EL SHAARAWY – «Per battere una squadra forte come quella rossonera, avevamo bisogno di fare due partite quasi perfette. Lo abbiamo fatto. Siamo andati a Milano, consapevoli di poter fare la partita e lo abbiamo fatto. Oggi non dovevamo fare una gara d’attesa e così è stato. Un approccio con grande volontà di far gol, che è arrivato due volte, siamo contenti dell’impatto. Siamo riusciti a difenderci bene, con il cuore, per portare a casa il risultato. Una grande vittoria»