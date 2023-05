Ebay Values Award: premiata una rossonera

Una giuria composta da membri della divisione calcio Femminile, Ebay ha premiato la rossonera Giuliani con l’EBay Values Award

È opinione comune che i portieri siano tutti un po’ “matti” ed eccentrici. Per scegliere il più solitario e rischioso dei ruoli del calcio bisogna avere le spalle larghe e una spiccata personalità, che permetta ai numeri uno di vivere la propria dimensione sportiva – che ha tempi e logiche diverse rispetto a quella del resto del gruppo – senza alcuna indecisione. Laura Giuliani dimostra quotidianamente, in campo e non solo, di avere caratteristiche fuori dal comune, che sfrutta per guidare la difesa e per dare l’esempio ai tifosi e alle tante bambine sognano di poter seguire le sue orme. La sua storia incarna i valori della curiosità, dell’attenzione, della responsabilità sociale e ambientale, questi i motivi che le hanno permesso di aggiudicarsi l’edizione di aprile dell’eBay Values Award, il riconoscimento assegnato mensilmente alla calciatrice del massimo campionato che si distingue per il suo comportamento.

Come si manifestano i valori? C’è la via breve: un gesto, una dichiarazione. Poi c’è una via più lunga, che coincide con la globalità della persona e di una carriera, la sommatoria di tante piccole cose e non la singolarità di un episodio. Laura Giuliani è da tempo battitrice libera di questa seconda strada: una spiccata sensibilità per lo studio, con una particolare attenzione all’esplorazione della psicologia sportiva, tema così rilevante per chi di professione decide di fare il portiere; l’amore per i libri e la scrittura, la lettura e la poesia; l’attenzione per le tematiche alimentari e della buona nutrizione; l’impegno in favore della sostenibilità ambientale, in particolare della riduzione delle plastiche, e il coinvolgimento diretto in attività di solidarietà.Tutti temi attivamente e costantemente comunicati sui propri canali social, dove condivide pensieri ed emozioni con i suoi follower nella speranza di poter lasciare il segno anche per i suoi interventi fuori dal campo. Laura Giuliani è il prototipo di come si possa vivere la propria carriera nello sport professionistico in maniera non monodimensionale, ma con sensibilità, empatia e apertura verso il mondo e gli altri.Da qui al termine della stagione – all’appello mancano la vincitrice dell’edizione di maggio e quella che si porterà a casa il trofeo messo in palio in occasione della finale di Coppa Italia FS Italiane – la giuria formata da componenti della Divisione Calcio Femminile, di eBay e dalla commentatrice televisiva ed ex calciatrice Katia Serra continuerà a valutare i gesti di impegno, coraggio, tenacia e sacrificio, ma anche di correttezza e rispetto verso arbitri, avversarie e tifosi, per individuare le calciatrici meritevoli di ricevere il premio.