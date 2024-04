Dybala Milan, l’argentino svela il suo futuro: «Bisognerà guardare questa cosa con la società». Le parole dell’ex Juve

Paulo Dybala ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan e per analizzare il suo futuro.

FUTURO – «Con Daniele stiamo benissimo, ma non dipende da noi. Siamo molto contenti del suo lavoro e si vedono i risultati. Ci farebbe piacere continuare a lavorare con lui, ma con il rispetto per la società. Dobbiamo pensare alla partita, è un momento importante e pieno per il nostro futuro. Tutti sanno in che competizione vogliamo giocare il prossimo anno. Per il mio futuro si deve parlare con la società, vedere che intenzioni ha…».

LE PAROLE DI DYBALA IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI MILAN ROMA