Dybala-Milan, primo contatto! Telefonata di Elliott all’entourage. Potrebbe essere il colpo ad effetto di Cardinale

Come scrive il Corriere della Sera per ora Paulo Dybala non è oggetto di trattativa da parte del Milan: pur apprezzato dai dirigenti dell’area tecnica, lo stipendio della Joya discusso con l’Inter — 7 milioni compresi i bonus—viene considerato fuori portata dalla società che ha impostato una politica di ridimensionamento del monte ingaggi.

Bisogna però registrare nelle ultime ore un sondaggio che non può passare inosservato: ieri da Londra manager del gruppo Elliott hanno avuto colloqui telefonici con l’entourage dell’argentino per comprendere lo stato della trattativa con i nerazzurri e le richieste economiche del giocatore.

La proprietà pare infatti intenzionata a dirottare gli investimenti inizialmente previsti per l’acquisto un difensore (Botman del Lille, valutato 30 milioni e seguito anche dal Newcastle) sul rafforzamento dell’attacco, considerando gli anni di Giroud e Ibrahimovic. In fin dei conti inserire un big in rosa può essere considerato operazione condivisibile anche da Redbird, come biglietto da visita per il futuro. Si è trattato di una chiacchierata, niente di più, non di un principio di trattativa.