Dybala al Milan, valutazioni in corso: gli bastano 4 milioni? Il Diavolo aspetterà sino a metà luglio

La fase di stallo in cui è piombata la trattativa dell’Inter per Dybala può nel tempo favorire l’ingresso in scena di Milan e Roma. Maldini e Massara al momento non contemplano il nome della Joya come una pista di mercato. Le cifre di cui l’argentino discute con i nerazzurri sono superiori al tetto ingaggi che il club si è imposto.

Ma a Casa Milan rinviano ogni valutazione a metà luglio: se il giocatore sarà ancora libero e si accontenterà di uno stipendio da 4 milioni, i rossoneri effettueranno le loro valutazioni. Lo scrive il Corriere della Sera.