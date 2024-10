Duran Milan, l’EX obiettivo di mercato SEGNA sempre! I suoi numeri da RECORD: ieri in gol ANCHE in Champions

Duran Milan, l’EX obiettivo di mercato vive un inizio di stagione da sogno: media gol spaventosa

John Duran, ex obiettivo di mercato del Milan quest’estate, sta vivendo un inizio di stagione memorabile. L’attaccante ha una media di un gol ogni 39 minuti e contro il Bayern Monaco ha realizzato anche la rete decisiva per la vittoria finale dell’Aston Villa.

Inglesi ha punteggio piano in classifica in Europa e quinti in Premier League. Tra i protagonisti di questi due mesi c’è sicuramente Duran. Quattro gol in campionato, uno in Champions e uno in Coppa inglese.