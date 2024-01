Duran Milan, l’attaccante risponde: «Interesse dei rossoneri? Ecco la verità»

L’attaccante dell’Aston Villa, John Duran, si è espresso così sul proprio futuro e sull’interesse da parte del Milan nei suoi confronti

Intervistato da Win Sports, John Duran dribbla le voci che lo avevano accostato con insistenza al calciomercato Milan. L’attaccante dell’Aston Villa è finito nel mirino dei rossoneri per l’attacco. Sulle sue tracce anche il Chelsea.

LE PAROLE – «Ho in mente il mio presente all’Aston Villa. Non sono a conoscenza di alcun interesse da parte del Milan o del Chelsea. Sono club importanti e sarebbe un piacere, ma non so nulla. Da bambino sognavi di giocare lì».