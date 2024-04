Clamorosa indiscrezione per il calciomercato Milan, possibile un colpo in difesa dall’Inter: piace Dumfries

Il calciomercato Milan sta valutando un colpo in difesa in vista della prossima sessione estiva. In tal senso clamorosa indiscrezione lanciata Fabio Bergomi su X. Il club rossonero infatti starebbe pensando ad Dumfries dall’Inter.

L’olandese è finito un po’ ai margini del progetto dei neroazzurri e potrebbe salutare il club. I rossoneri sono alla finestra per un possibile affare. I prossimi mesi saranno decisivi in tal senso.