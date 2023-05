Dumfries esulta: «Ho reso innocuo Leao, sulla vittoria..»

Le parole dell’esterno dell’Inter Dumfries dopo la vittoria contro il Milan in Champions League a San Siro: conquistando la finale

L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di RTL7 dopo la conquista della finale di Champions League.

LE PAROLE – «I duelli con Leao? È un grande giocatore, è importante per loro. Spettava a me renderlo innocuo. Ho grande rispetto per lui che è un grande giocatore, sempre difficile da affrontare, ma oggi come squadra abbiamo fatto molto bene. In Italia impari molto bene come addormentare una partita e noi siamo molto bravi in ​​questo. Ti diverti anche soprattutto con un pubblico importante come quello di San Siro».