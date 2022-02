ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dumfries: «Derby? Ricordo il gol di De Vrij. Bello essere favoriti». Le dichiarazioni dell’esterno dell’Inter

Denzel Dumfries è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in avvicinamento al derby contro il Milan.

DERBY – «Il Derby è una gara unica, si vedeva in Olanda. Ricordo il gol di Stefan nella rimonta di due anni fa. All’andata, anche se in panchina, c’era un’atmosfera pazzesca, una elettricità diversa. Io, però, non la preparo in modo differente: provo a rimanere sempre acceso, a prescindere dalla partita».

MODELLO – «All’Inter ci sono stati giocatori incredibili a destra, il primo che mi viene in mente è Maicon: un esempio, vorrei avvicinarmi il più possibile ai suoi livelli».

INZAGHI – «Dello stile di Inzaghi mi ha colpito la sua determinazione, il modo passionale con cui sente le partite che non avevo mai visto. È “dentro” il match, lo gioca, è come se corresse lui stesso con noi. Si vede che è una guida, uno che sa connettere le persone: questo ti resta dentro»

SULLO SCUDETTO – «Non ci pesa essere considerati favoriti, è una bella sensazione, ma conta solo restare fissi sull’obiettivo».