Dumfries a Inter Tv: «Serata speciale, abbiamo meritato la vittoria». Le parole del neroazzurro dopo Inter Milan

Ai microfoni di Inter Tv, Denzel Dumfries ha parlato dopo Inter Milan:

Ecco le sue parole: «È una serata speciale, c’è una grande emozione dopo questo traguardo. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo meritato la vittoria. Credo che in queste due partite abbiamo dimostrato di meritare la finale. Il risultato? Significa tanto per il club. Abbiamo fatto un grande torneo fin qui. Adesso andiamo a Istanbul per vincere».