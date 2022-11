Duka (pres. Federcalcio albanese): «Vorrei vedere Broja al Milan»

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, parla così di Armando Broja e delle possibilità di vederlo al Milan

«Era meglio quando era al Southampton dove giocava quasi sempre titolare… Ora ogni partita gioca 15-20 minuti e non è proprio la stessa cosa rispetto al giocarne 90. Futuro in Italia? A me interessa che lui giochi e stia bene, non mi interessa dove. Poi, certo, se gioca al Milan anche meglio perché io sono anche un po’ tifoso milanista.»