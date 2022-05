Duelli Verona Milan, la sfida dei 9: Simeone contro Giroud

È la vigilia di Verona Milan. Domani sera al Bentegodi sfida nella sfida sarà il duello tra Simeone e Olivier Giroud

La sfida dei 9, anche se l’argentino sulla maglia ha voluto raddoppiare vestendo la 99. L’attaccante del Verona è tornato a splendere in Serie A con una stagione da 16 gol in 33 presenze, regalandosi anche un poker di reti contro la Lazio a ottobre e una tripletta contro il Venezia a febbraio. Simeone ha colpito due volte contro il Milan in Serie A, l’ultima delle quali il 20 maggio 2018, ma non ha trovato il gol nelle ultime cinque sfide contro i rossoneri in Serie A. Ritroverà Stefano Pioli, allenatore sotto la cui guida ha giocato 69 partite di Serie A e segnato 20 reti, più che con qualsiasi altro mister. L’attacco rossonero sarà invece guidato dall’esperienza di Olivier Giroud, 26 partite, 9 gol e 4 assistfinora nella sua prima esperienza italiana in carriera, e la possibilità di diventare il terzo francese a raggiungere la doppia cifra di gol in una singola Serie A dopo Jean-Pierre Papin (13 nel 1992/93) e Jérémy Ménez (16 nel 2015/16). Gol decisivi, calibrati, importanti, come quello della gara d’andata a San Siro, che ha dato il via alla rimonta rossonera.