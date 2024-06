Mercato Milan, il PUNTO di Ibrahimovic sui rinnovi di Theo Hernandez e Maignan: lo svedese ha lasciato aperta questa porta per loro

Nel corso della conferenza stampa indetta stamattina da Zlatan Ibrahimovic, lo svedese ha fatto il punto su un tema delicato per il mercato Milan come i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan.

RINNOVO THEO E MAIGNAN – «Tutto è possibile. Le richieste loro non le so, forse sai più di me. È sempre una cosa interna, si parla. Ma tutto è possibile. Grazie al lavoro di RedBird c’è possibilità di fare queste cose. Poi dove arriviamo ci sono due parti: se uno mi dice che non vuole stare qua è un problema. Loro due sono molto contenti, hanno fatto la storia e devono continuare a farla».

