Duelli Sassuolo Milan: sfida a metà campo: Frattesi contro Tonali

È la vigilia di Sassuolo Milan. Domani sera al Mapei sfida nella sfida sarà il duello tra Davide Frattesi e Sandro Tonali:

Tra i migliori centrocampisti Under 23 della stagione, Frattesi e Tonali sono due grandi protagonisti della Serie A 2021/22. Il romano, al primo anno nel massimo campionato dopo due belle annate in B con Empoli e Monza, ha registrato 4 gol e 3 assist in questa stagione, oltre a rappresentare un perno irrinunciabile della mediana di Dionisi. Cinque – di cui quattro in trasferta – le reti stagionali di Sandro Tonali, anche lui riferimento fondamentale del centrocampo rossonero. Il lodigiano, grandissimo protagonista degli ultimi due successi fuori casa del Milan a Roma e a Verona, è il rossonero più presente (35 partite, come Saelemaekers) in questo campionato ed è anche leader di squadra per passaggi nella metà campo offensiva.