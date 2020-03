Duarte, infortunio alle spalle: il brasiliano sulla via del recupero

Leo Duarte si era infortunato a fine novembre a causa di una frattura al calcagno. Ora è sulla via del recupero

Leo Duarte si era infortunato a fine novembre a causa di una frattura al calcagno. Stefano Pioli aveva dovuto affrontare un periodo di emergenza in fase difensiva, promuovendo anche Matteo Gabbia in prima squadra. A distanza di circa 4 mesi il brasiliano si è praticamente lasciato alle spalle l’infortunio. Verosimilmente per i primi di aprile il giocatore potrebbe essere dichiarato completamente recuperato. A causa dello stop del campionato, tuttavia, Duarte probabilmente potrebbe non seguire il consueto percorso di recupero fisico ma attuare un programma alternativo.