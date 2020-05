DT Eintracht: «Vogliamo tenere Silva. Trattativa slegata da Rebic»

DT Eintracht, Gazzetta dello Sport ha intervistato il direttore tecnico del Francoforte, per parlare del futuro di André Silva

DT Eintracht, Gazzetta dello Sport ha intervistato il direttore tecnico del Francoforte Bobic, per parlare del futuro di André Silva: «Abbiamo la chiara intenzione di tenerlo oltre i due anni di prestito ma attualmente ogni desiderio deve fare i conti con la realtà del momento».

SU REBIC- «Vale anche per Rebic, che sono contento stia facendo bene dopo aver avuto bisogno di un piccolo periodo di ambientamento. Ma non avevo dubbi che avrebbero fatto bene entrambi. Comunque al momento è presto per parlare in maniera definitiva delle trattative, ogni cosa va fatta a suo tempo».

E ANCORA SU SILVA- «Cosa ci sta convincendo di Silva? Tutto. Ci piace sia professionalmente che umanamente. Si trova bene in Germania e lo ripete spesso. Per noi era importante averlo in prestito per due anni perché nelle ultime stagioni ha cambiato molte squadre e paesi. Volevamo trasmettergli fiducia e garantirgli continuità».

RAPPORTO CON RANGNICK- «Con Rangnick ho un ottimo rapporto, ma mi sono trovato bene anche con Boban e Maldini. Il presunto arrivo di Ralf mi interessa, ma solo da appassionato di calcio: non può minimamente influenzare la trattativa per Andrè e Rebic, che confermo essere slegate l’una dall’altra».