Gazzetta- Rebic e Rangnick, in passato non andò bene. Dubbi sul futuro

Gazzetta, internamente si parla di Rebic e del suo futuro insieme a Rangnick dopo i problemi del passato con la maglia del Lipsia. Rebic è in prestito fino al 2021, il Milan lavora per riscattarlo ma se dovesse arrivare Rangnick, è probabile che questo non avvenga.

PASSATO NON PERFETTO- I due hanno lavorato insieme nel 2014, Rangnick, allora direttore sportivo del Lipsia, lo portò in Germania, ma tra il giocatore e il tecnico della squadra le cose non andarono bene, tanto da incrinare il rapporto anche con il manager tedesco. Sempre secondo la rosea, il giocatore si sentì scaricato da entrambi.