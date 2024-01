Dragusin Milan, Zangrillo: «Non abbiamo necessità di vendere ma…». Le parole del presiedete del Genoa a Sky Sport

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Bologna. Di seguito le sue parole su Dragusin, obiettivo anche del calciomercato Milan.

ZANGRILLO – «Non capisco perché tutti, quando si parla di Genoa, usano la parola necessità. Noi siamo una grande società, Dragusin è un ragazzo di solidi valori morali, non solo sportivi. Non abbiamo necessità di vendere, ma il dovere di comportarci in modo sano»