Dragusin Milan, il fratello di Zangrillo consiglia: «Gli ho detto questa cosa...»

Paolo Zangrillo, fratello di Alberto, patron del Genoa, ha detto la sua su Radu Dragusin, cercato da vari club tra cui il Milan

Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio Uno nel corso di ‘Un giorno da pecora’, il Ministro della pubblica amministrazione del Governo Meloni, Paolo Zangrillo, fratello di Alberto, presidente del Genoa, si è espresso su un tema caldo del calciomercato che riguarda la squadra di cui è patron il fratello, ovvero l’interesse di varie squadre tra cui il Milan per Radu Dragusin.

LE PAROLE – «Dragusin? Da qui a giugno francamente lo terrei con noi, io lo terrei nel modo più assoluto fino alla fine del campionato. L’ho anche detto a mio fratello, che però è molto cauto e dice che qualsiasi decisione sarà per il bene del Genoa. Poi se è vero, come scrivono i giornali, che per lui offrono 30 milioni faranno lo stesso anche a giugno».