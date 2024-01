Dragusin Milan, è lui il primo della lista! Gli ultimi aggiornamenti sul difensore rumeno di proprietà del Genoa

Il Milan continua la propria caccia sul mercato a un nuovo difensore centrale da regalare a Pioli dopo il rientro alla base di Gabbia dal prestito al Villarreal.

Come riportato da Tuttomercatoweb, ai rossoneri piace moltissimo Dragusin. Tuttavia sul giocatore di proprietà del Genoa è avanti in questo momento il Tottenham, al lavoro per portarlo subito in Premier League.