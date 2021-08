Ordine: «Donnarumma in panchina? Giocherà la Champions»

Franco Ordine intervenuto al programma radio Tutti i Convocati ha fatto il punto sulla scelta di tenere in panchina Donnarumma, le sue parole

Donnarumma ancora in panchina. Per la seconda volta su due Gianlugi Donnarumma è finito in panchina con il Psg. Pochettino infatti nel match contro il Reims, valido per la quarta giornata di Ligue 1 poi vinto dai suoi, grazie alla doppietta di Mbappè e che ha segnato anche l’esordio di Messi con un maglia diversa da quella del Barcellona, tra i pali ha preferito confermare ancora una volta Keylor Navas.

Franco Ordine intervenuto al programma radiofonico Tutti i convocati ha commentato così la situazione del portiere campione d’Europa:

«Donnarumma è andato là per fare panchina. Ma ci faccia il piacere, come dice Totò. Messi? Poi è entrato e quando entra non esce più. Donnarumma quando entra non esce più? Sì, da casa sua non esce più. Giocherà la Champions il ragazzo triste e solitario»