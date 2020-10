Donnarumma positivo al Covid-19: contro la Roma esordio per Tatarusanu

Donnarumma è risultato positivo al Covid-19 ed è stato posto in isolamento domiciliare: contro la Roma esordio per Tatarusanu

Attraverso un comunicato ufficiale il Milan ha reso nota la positività di Donnarumma e Hauge insieme ad altri tre membri dello staff. I due calciatori, ora in isolamento domiciliare, non faranno parte della lista dei convocati di Stefano Pioli.

Se per Hauge si prospettava un inizio dalla panchina, per Donnarumma si tratta della prima assenza in gara ufficiale in stagione: contro la Roma a difendere la porta rossonera sarà il secondo portiere Ciprian Tatarusanu.