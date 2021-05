Donnarumma Maignan: ecco quanto ha risparmiato il Milan dicendo no alle richieste di Mino Raiola per il portiere italiano

Sarebbe di circa 90 milioni di euro il risparmio compiuto dal Milan rifiutando le richieste di Mino Raiola per Gianluigi Donnarumma. Tra stipendio (10 milioni), commissioni (20) e costi lordi il Milan rinnovando Gigio avrebbe speso circa 120 milioni di euro spalmati in 5 anni.

Per la stessa durata invece i rossoneri si sono assicurati Maignan, il primo portiere in Europa per clean sheet, per una spesa totale di 34 milioni di euro. Un risparmio colossale che si aggirerebbe intorno ai 90 milioni. Con questa mossa Maldini e Massara hanno ulteriormente abbassato il monte stipendi che ad oggi si aggira mediamente intorno ai 2 milioni di euro.