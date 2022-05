Gianluigi Donnarumma, intervenuto dal ritiro della Nazionale in conferenza stampa, ha detto la sua sull’addio al Milan

«Rammarico no, sono contento per quanto fatto il Milan e ho scritto a tutti i miei compagni. Sono felice per quanto hanno fatto ma non c’è rammarico»