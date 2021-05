Donnarumma-Juve, mail di Raiola: «Vanno bene 6 milioni a stagione»

Scoperto il bluff di Raiola su Donnarumma. Secondo il Corriere dello sport, l’agente che non voleva sedersi al tavolo col Milan per il rinnovo del portiere – professando di avere ricevuto un’offerta da 10 milioni da un altro club – in realtà non aveva nulla in mano.

BLUFF SCOPERTO- “Finito il campionato- si legge- scolpito il risultato in classifica, sostituito Paratici con Cherubini quale responsabile dell’area tecnica bianconera, cambiato l’allenatore, via Pirlo e al suo posto Allegri, il bluff è stato scoperto. Perché la Juve in queste ore non si è fatta sentire con Raiola per Donnarumma. A tal punto che l’agente residente a Montecarlo, preoccupato dello sviluppo della vicenda- prosegue il quotidiano- ha pensato bene di far scrivere dai suoi collaboratori una mail indirizzata al club bianconero per informare che Donnarumma è disposto ad accettare uno stipendio al ribasso addirittura a 6 milioni di euro netti, lo stesso incassato nei precedenti anni dal Milan”.

ALTRI PROBLEMI- Ma in tutto questo restano le problematiche per trovare squadra a Donnarumma: Allegri si fida di Szczesny e il Barcellona è alle prese col fair play finanziario ed ha in rosa Ter Stegen.