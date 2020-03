Il futuro di Donnarumma pare destinato lontano dal Milan: non solo Real Madrid in pressing ma ora anche il Chelsea

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Chelsea sarebbe pronto a inserirsi nella corsa per Donnarumma cercando di “infastidire” il Real Madrid.

In coda, tra le pretendenti di Gigio, c’e ancora il PSG, ma molto dipenderà dal Milan e la volontà di non perderlo a zero o trannerlo ancora per altri anni.