Donnarumma festeggia: «Sarà la mia prima semifinale di Champions, siamo un gruppo straordinario». Le parole dell’ex Milan

L’ex portiere del Milan Donnarumma ha parlato a Mediaset dopo la vittoria del PSG contro il Barcellona.

PAROLE – «È la mia prima semifinale di Champions. Ci abbiamo sempre creduto, l’abbiamo preparate molto bene. Tutte le parate sono importanti. In Champions non si può sbagliare niente. Stasera me la godo».

POSSIBILE TRIPLETE – «Ne parliamo pochissimo, sono molto scaramantico, pensiamo partita dopo partita».

SU LUIS ENRIQUE – «Sta dando fiducia a tutti. Abbiamo 23 giocatori, tutti importanti. Ci ha dato davvero tanto. Fin da subito si percepiva che c’era qualcosa di diverso. Siamo un gruppo straordinario».