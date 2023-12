Donnarumma da incubo: l’ex Milan rischia il posto al PSG. Ultime

Donnarumma da incubo: l’ex Milan rischia il posto al PSG. Le ultime notizie sul portiere della nazionale italiana

Donnarumma sta vivendo un vero e proprio momento no. E in casa PSG starebbero iniziando a spazientirsi: ora l’ex portiere del Milan potrebbe anche rischiare il posto.

Dopo l’errore con il Monaco e quello in Champions, è arrivato l’intervento killer nell’ultima gara di Ligue 1 vinta dai parigini che ha portato all’espulsione di Gigio. Il PSG sta valutando ora un possibile cambio in porta con Gigio pronto a sedersi in panchina. Lo scrive Il Corriere dello Sport.