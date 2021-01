Donnarumma e non solo: i migliori giocatori in scadenza tra 6 mesi

Ecco i migliori giocatori in scadenza nella prossima estate e liberi di firmare un pre-contratto. Quante occasioni

Da oggi i giocatori in scadenza di contratto nella prossima estate possono accordarsi con un altro club rispetto a quello attuale. Per il Milan ci sono ovviamente da sistemare le grane Donnarumma e Calhanoglu, ma guardandosi intorno si può anche cercare di sfruttare qualche occasione ghiotta.

I sogni di qualsiasi squadra al mondo in questa lista sono ovviamente Leo Messi e Sergio Ramos, due simboli di Barcellona e Real Madrid che potrebbero cercare qualche nuova avventura. I Blancos hanno una lunga lista di contratti in scadenza che comprende, tra gli altri, Luka Modric e Lucas Vazquez, quest’ultimo possibile obiettivo di Maldini così come Thauvin e Riqui Puig. Ci sono poi i separati in casa Milik e Ozil, mentre altri pezzi grossi sono Aguero, Di Maria, Alaba, J. Boateng e Wijnaldum.