Donnarumma e Ibrahimovic, c’è ottimismo per i rinnovi con Raiola

I rinnovi di Gigio Donnarumma e di Zlatan Ibrahimovic non sono impossibili e potrebbero trovare presto una soluzione

Filtra ottimismo in Casa Milan. I rinnovi di Gigio Donnarumma e di Zlatan Ibrahimovic non sono impossibili e potrebbero trovare presto una soluzione. Mino Raiola sembra disposto al dialogo e nei prossimi giorni dovrebbero esserci diversi incontri e contatti telefonici con il noto agente di mercato. Il Milan punta a blindare il portiere (che recentemente ha superato le 200 presenze) magari proponendo lo stesso ingaggio e la fascia da capitano. Un po’ più complesso il discorso per lo svedese: i rossoneri non sembrano disposti a svenarsi per l’ingaggio, ma potrebbero proporgli dei bonus o un futuro da dirigente.