Donnarumma alla Juve? I tifosi si presentano sotto casa sua

Donnarumma alla Juve: tifosi del Milan addirittura sotto casa dell’estremo difensore rossonero. Decide la società

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, le voci di un possibile approdo di Gianluigi Donnarumma avrebbero aizzato alcune frange del tifo milanista che – come scrive il quotidiano romano – si sarebbe presentato addirittura sotto la dimora dell’estremo difensore rossonero.

La richiesta di un secondo incontro dopo quello avvenuto sabato scorso a Milanello non sarebbe stata concessa da Donnarumma dopo anche la presa di posizione della società che ha confermato come le scelte sul futuro dei giocatori non spettino agli ultras.