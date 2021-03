Donnarumma, 23° presenza in Nazionale: superati Abate e Boninsegna

Parte titolare Gianluigi Donnarumma nella sfida di questa sera tra l’Italia di Mancini e l’Irlanda del Nord

Gianluigi Donnarumma titolare nel match di questa sera tra Italia ed Irlanda del Nord. Il portiere del Milan nella gara che inaugura il cammino di Qualificazione ai Mondiali 2022 raggiunge la presenza numero 23 in maglia azzurra.

A soli 22 anni, il rossonero supera un ex Milan come Ignazio Abate ed un campione del mondo come Roberto Boninsegna, agganciando un altro campione iridato, Aldo Serena.