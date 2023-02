Donadoni su De Ketelaere: «Tutti aspettano di vedere il suo valore». Le parole dell’allenatore a Tuttosport

Roberto Donadoni ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex giocatore sul calciatore del Milan:

«È un giocatore che deve dimostrare ancora il suo reale valore, sicuramente il primo impatto non è stato positivo. Tutti quanti si aspettano di vedere il suo valore anche in virtù dell’investimento che la società ha deciso di fare su di lui. Un investimento importante, che ha preso una buona fetta delle disponibilità che il Milan aveva sul mercato. Però quando si parla di ragazzi giovani, che soprattutto non sono cresciuti in Italia e che vengono da fuori, non è sempre così facile»