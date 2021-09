Donadoni: «Non vedo facile una convivenza tra Ibra e Giroud»

Roberto Donadoni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Ibra e Giroud

Roberto Donadoni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Ibrahimovic e Giroud:

«La convivenza tra i due non la vedo facilissima, magari in certi frangenti di partita. Giroud è un uomo d’area, di peso. Non è un bomber o un giocatore che risolve le partite con un numero tecnico, ma ha grande esperienza e i suoi gol li ha sempre fatti. Per vederlo al fianco di Zlatan servirà che gli altri dietro di loro facciano un grande lavoro».