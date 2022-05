Donadoni: «Il Milan può aprire un ciclo con Pioli»

Roberto Donadoni in un’intervista al Corriere di Bergamo ha detto la sua sulla stagione del Milan e su Pioli

Su Milan Atalanta: «Sarà bellissima: il Milan è a un passo dallo Scudetto ma l’Atalanta deve qualificarsi per l’Europa. Il Milan gioca in casa ma dovrà stare attento perché la squadra bergamasca non è certo un cliente facile»

Su Leao: «Per le sue caratteristiche tende a guadagnarsi facilmente spazio, crea costanti pericoli e soprattutto è molto difficile da contenere. Ma in realtà la forza del Milan quest’anno, e credo che lo sarà anche domenica sera, è lo spirito del gruppo, il gioco di tutta la squadra, compatto e unito»

Su Pioli: «Penso che il programma della società sia quello di aprire un ciclo con Pioli: rimanere stabilmente nelle prime posizioni di classifica e in Champions»