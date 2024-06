Kelly Milan, il difensore CAMBIA squadra ma RESTA in Premier: ecco dove andrà. Accordo raggiunto a parametro zero

Il fatto di essere in scadenza di contratto col Bournemouth, aveva fatto sì che numerose squadre tra cui anche il calciomercato Milan e la Juve (solo in Italia) si interessassero a Lloyd Kelly. I rossoneri avevano sondato il terreno per il centrale classe 1998 già lo scorso gennaio, quando avevano provato a correre ai ripari vista l’emergenza infortuni in difesa.

Alla fine l’affare non si è concretizzato e il giocatore inglese, con la scadenza del contratto col Bournemouth a giugno 2024, ha trovato una nuova squadra a parametro zero. Il calciatore resterà però in Inghilterra e in Premier League. Come riferisce il giornalista Daniele Longo su X, tutto fatto per il suo approdo al Newcastle, col quale firmerà un contratto fino al 2027.