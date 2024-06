Adarabioyo Milan, il centrale resta in Premier: trattativa ALLE FASI FINALI con quel club! Ecco dove andrà a giocare l’inglese

Uno dei nomi fatti per il calciomercato Milan, già per la scorsa estate e ancor più quando la squadra di Stefano Pioli ha dovuto affrontare l’emergenza infortuni in difesa nel corso di questa stagione, portava a Tosin Adarabioyo. Il centrale inglese, andrà via al termine del proprio contratto col Fulham, che scadrà a giugno 2024.

Come riferisce il giornalista Fabrizio Romano, alla fine fra le varie pretendenti a spuntarla sarà il Chelsea. Accordo vicino e trattativa alle fasi finali per i Blues: il calciatore sarà il primo regalo per Enzo Maresca.