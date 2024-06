Mercato Milan, la POSIZIONE di Fonseca sui big rossoneri SORPRENDE! Ha detto QUESTO ad Ibrahimovic, indicazione CLAMOROSA

Mercato Milan, la posizione di Fonseca sui big della rosa rossonera sorprende: per il portoghese nessuno è incedibile

Importante indicazione data dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan della prossima estate. Paulo Fonseca, designato come nuovo allenatore del club rossonero, non ha posto nessun veto particolare sui big presenti nell’attuale rosa del Diavolo.

Tutti, in caso di offerte, per l’ex Roma sono considerati cedibili. Anche Leao, calciatore che con Fonseca mira a fare il definitivo salto di qualità. Starà dunque al club valutare, eventualmente, ogni singola offerta per questo o quel calciatore. Per il momento a Casa Milan tutto tace.