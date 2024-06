Esonero Allegri, la Juve comunica il LICENZIAMENTO per giusta causa: col tecnico ex Milan si andrà per vie legali! Le ultime

Finisce nel peggiore dei modi l’esperienza alla Juve per Massimiliano Allegri: dopo l’esonero delle scorse settimane, il club bianconero nella mattinata di oggi ha inviato al tecnico la notifica del licenziamento per giusta causa. Per i bianconeri è venuto meno il vincolo fiduciario dopo gli episodi avvenuti al termine della partita contro l’Atalanta.

A rivelarlo è Sky Sport. Ora ci sarà un’impugnativa per il licenziamento e un ricorso al tribunale del lavoro: si andrà dunque per vie legali tra la Juve e l’allenatore ex Milan, il quale chiederà a sua volta un risarcimento per danni di immagine.