Donadoni crede nel giocano Comotto, classe 2008: le sue dichiarazioni. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan continua a monitorare con attenzione la crescita dei suoi giovani talenti in prestito. Tra questi, spicca il centrocampista classe 2008 Christian Comotto, di proprietà dei rossoneri, che sta vivendo la sua prima stagione completa da professionista in Serie B con la maglia dello Spezia. Nonostante un inizio complicato, segnato dall’esonero del tecnico D’Angelo e da un infortunio che lo ha tenuto ai box per circa un mese, Comotto è pronto al rientro questo weekend nella gara contro il Mantova.

A parlare delle prospettive del giovane è stato il suo nuovo allenatore, Roberto Donadoni, una vera e propria leggenda milanista e bandiera del Diavolo. Donadoni ha espresso grande fiducia nel potenziale del ragazzo, pur richiamando alla cautela.

La Visione Tattica di Donadoni su Comotto

Mister Donadoni ha confermato il pieno recupero di Comotto, ma ha insistito sulla necessità di una progressione graduale: “Comotto è tornato a pieno ritmo, ma ha necessità di un certo tipo di progressione.”

Il tecnico ha poi tessuto le lodi della versatilità del centrocampista, un elemento che lo rende particolarmente prezioso: “Comotto penso possa giocare in tutti i ruoli nel centrocampo a tre. Può fare il play ma anche altro.” Questa duttilità tattica è vista come un enorme vantaggio da Donadoni, che esprime una vera e propria filosofia calcistica: “Ritengo che un calciatore meno si specializza e più vantaggi ha. Sapersi muovere da play piuttosto che da interno gli dà più capacità per esprimersi.”

Il Futuro in Rossonero Sotto l’Ala di Allegri e Tare

L’entusiasmo per la crescita di Comotto è ben accolto a Milanello. Il giovane, descritto da Donadoni come “un ragazzo molto volenteroso” con tanta voglia di dimostrare, è chiaramente un profilo da tenere in stretta considerazione per il futuro. Donadoni è convinto che il ragazzo possa “solo crescere e migliorare” in un campionato difficile come la Serie B.

Il suo percorso è seguito con attenzione dal Direttore Sportivo Igli Tare, che punta a un mix di talenti emergenti e campioni affermati per il Milan del futuro. La speranza è che Comotto possa presto unirsi alla prima squadra, guidata dall’esperto tecnico Massimiliano Allegri, il quale ha sempre dimostrato di saper valorizzare giovani con caratteristiche tecniche e volontà fuori dal comune. Il Diavolo ha bisogno di alimentare il proprio vivaio di promesse pronte per il salto di qualità.

