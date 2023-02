Dompig: «Vorrei essere un modello per i giovani»

Chanté Dompig, attaccante del Milan femminile, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Elf Voetbal, ecco le sue parole

«Puoi ottenere qualsiasi cosa se segui i tuoi sogni. Non importa chi sei. Tutto è possibile.Vorrei essere un modello per i giovani e portare il calcio femminile al top. È importante che le ragazze di tutto il mondo osino sognare in grande»