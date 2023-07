Dominguez Milan, il Fenerbahce ora fa sul serio per il centrocampista argentino: c’è una nuova offerta per il Bologna

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fornito importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Dominguez. Il Fenerbahce è arrivato a offrire 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita per l’argentino, seguito anche dal Milan.

Il giocatore, attraverso il proprio procuratore, ha fatto sapere al club turco di essere pronto a sbarcare in Turchia per iniziare una nuova avventura professionale.