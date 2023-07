Dominguez Milan: ore di riflessione per i rossoneri sul centrocampista di proprietà del Bologna, cosa sta succedendo

Nelle ultime ore è stato accostato con una certa insistenza il nome di Dominguez al Milan. Come riportato da Tuttosport, questo è un profilo da tenere sotto stretta osservazione.

Il costo non è elevato: servono circa 10 milioni di euro per strapparlo al Bologna, che non vorrebbe privarsene ma non si opporrebbe più di tanto a una cessione. Il Milan sta riflettendo.