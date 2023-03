Doan Milan: ecco chi è l’obiettivo di calciomercato rossonero

Il Milan ha messo gli occhi su Ritsu Doan, esterno giapponese che gioca nel Friburgo. L’identikit dell’obiettivo di mercato

Il Milan ha messo nel mirino Ritsu Doan. Come riportato questa mattina da Tuttosport, gli scout rossoneri lo hanno visionato nel match del suo Friburgo contro la Juventus di giovedì in Europa League. Ecco un identikit del talentuoso esterno destro.

Si tratta di un classe ’98 di nazionalità giapponese. Prelevato dal club tedesco la scorsa estate dal PSV Eindhoven per la cifra di 8,5 milioni di euro. In stagione per lui 4 gol e 6 assist in 32 partite con il Friburgo, ma è in Qatar che il suo nome è finito alla ribalta. Nella rassegna iridata ha infatti segnato due gol per niente banali nei match contro Germania e Spagna.