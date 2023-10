Djalo Milan, Furlani costruisce il nuovo muro: pronto l’assalto al centrale di difesa di proprietà del Lille

Non solo l’attacco, il Milan vuole puntellare anche la difesa nelle prossime sessioni di calciomercato. Uno degli obiettivi più concreti nella lista dei rossoneri è Djalo del Lille.

Il portoghese classe 2000, in scadenza a giugno 2024, è finito nel mirino di alcuni top club europei. In Italia anche Inter e Juventus sono sulle sue tracce, ed è per questo che Furlani deve fare in fretta se vuole sbaragliare la concorrenza. A riportarlo è TMW.